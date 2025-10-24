Інформація щодо ціни DEW (DEW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00121993 $ 0,00121993 $ 0,00121993 Мін. за 24 год $ 0,00176255 $ 0,00176255 $ 0,00176255 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00121993$ 0,00121993 $ 0,00121993 Макс. за 24 год $ 0,00176255$ 0,00176255 $ 0,00176255 Рекордний максимум $ 0,00922376$ 0,00922376 $ 0,00922376 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +9,78% Зміна ціни (1 дн.) +10,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,35%

Актуальна ціна DEW (DEW) становить $0,00166595. За останні 24 години DEW торгувався між мінімумом у $ 0,00121993 і максимумом у $ 0,00176255, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEW становить $ 0,00922376, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEW змінився на +9,78% за останню годину, +10,99% за 24 години та на -33,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DEW (DEW)

Ринкова капіталізація $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Циркуляційне постачання 876,58M 876,58M 876,58M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DEW — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEW — 876,58M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,65M.