Актуальна ціна DEW сьогодні становить 0,00166595 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEW на MEXC вже зараз.

Ціна DEW (DEW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DEW до USD:

$0,00166094
+10,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни DEW (DEW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DEW (DEW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00121993
Мін. за 24 год
$ 0,00176255
Макс. за 24 год

$ 0,00121993
$ 0,00176255
$ 0,00922376
$ 0
+9,78%

+10,99%

-33,35%

-33,35%

Актуальна ціна DEW (DEW) становить $0,00166595. За останні 24 години DEW торгувався між мінімумом у $ 0,00121993 і максимумом у $ 0,00176255, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEW становить $ 0,00922376, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEW змінився на +9,78% за останню годину, +10,99% за 24 години та на -33,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DEW (DEW)

$ 1,45M
--
$ 1,65M
876,58M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація DEW — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEW — 876,58M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,65M.

Історія ціни DEW (DEW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEW до USD становила $ +0,00016501.
За останні 30 днів зміна ціни DEW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEW до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00016501+10,99%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке DEW (DEW)

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

Прогноз ціни DEW (USD)

Скільки коштуватиме DEW (DEW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DEW (DEW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DEW.

Перегляньте прогноз ціни DEW вже зараз!

DEW до місцевих валют

Токеноміка DEW (DEW)

Розуміння токеноміки DEW (DEW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DEW зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DEW (DEW)

Скільки сьогодні коштує DEW (DEW)?
Актуальна ціна DEW у USD становить 0,00166595 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DEW до USD?
Поточна ціна DEW до USD — $ 0,00166595. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DEW?
Ринкова капіталізація DEW — $ 1,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DEW?
Циркуляційна пропозиція DEW — 876,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DEW?
DEW досяг історичної максимальної ціни у 0,00922376 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DEW?
Історична мінімальна ціна DEW становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DEW?
Актуальний обсяг торгівлі DEW за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DEW цього року?
DEW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DEW для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:10 (UTC+8)

