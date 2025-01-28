Ціна CryptoHog (HOGSCOIN)
Поточна ціна CryptoHog (HOGSCOIN) сьогодні становить 0.00193872 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна HOGSCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoHog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.63K USD
- зміна ціни CryptoHog протягом дня — +1.78%
- циркуляційна пропозиція – 701.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoHog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoHog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoHog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoHog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoHog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+1.78%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!
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$0.00193872
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RM0.0085109808
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₺0.0693286272
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|1 HOGSCOIN до PHP
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￡E.0.0974012928
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R$0.0114190608
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₴0.0814068528
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Rs0.5406314592
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₸1.0019111088
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฿0.0656450592
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NT$0.0639195984
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