Яка зараз ціна CryptoCart?

CryptoCart (CART) торгують за ₴6.7123723547112352000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає CryptoCart у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Ethereum Ecosystem, CART часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують CART сьогодні?

За останні 24 години CART зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів CryptoCart?

Сьогодні в обігу знаходиться 930357.8852991617 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг CART?

Наразі CryptoCart займає ринковий рейтинг №5219 з ринковою капіталізацією ₴6244882.31188131040000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати CryptoCart за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні --% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як CryptoCart порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Ethereum Ecosystem CART демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.