Ціна CortexZero (CORTEXZERO)
Поточна ціна CortexZero (CORTEXZERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 675.28K USD. Ціна CORTEXZERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CortexZero:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27M USD
- зміна ціни CortexZero протягом дня — -81.43%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CortexZero до USD становила $ -0.002962193625527794.
За останні 30 днів зміна ціни CortexZero до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CortexZero до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CortexZero до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002962193625527794
|-81.43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CortexZero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.66%
-81.43%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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