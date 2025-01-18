Сьогоднішня ціна CortexZero (CORTEXZERO)

Поточна ціна CortexZero (CORTEXZERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 675.28K USD. Ціна CORTEXZERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CortexZero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27M USD

- зміна ціни CortexZero протягом дня — -81.43%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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