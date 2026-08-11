Сьогоднішня ціна ClawZilla

Поточна ціна ClawZilla (CLAWZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWZ до USD становить $ 0 за CLAWZ.

ClawZilla наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 406,12, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLAWZ. Протягом останніх 24 годин CLAWZ торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWZ змінився на -- за останню годину та на +2,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ClawZilla (CLAWZ)

Ринкова капіталізація $ 19,41K$ 19,41K $ 19,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,41K$ 19,41K $ 19,41K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ClawZilla — $ 19,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWZ — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,41K.