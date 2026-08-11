Сьогоднішня ціна ClawCloudX

Поточна ціна ClawCloudX (CLOUDX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLOUDX до USD становить $ 0 за CLOUDX.

ClawCloudX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 094, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLOUDX. Протягом останніх 24 годин CLOUDX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLOUDX змінився на -- за останню годину та на -1,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ClawCloudX (CLOUDX)

Ринкова капіталізація $ 26,09K$ 26,09K $ 26,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,09K$ 26,09K $ 26,09K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація ClawCloudX — $ 26,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLOUDX — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,09K.