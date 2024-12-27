Ціна CHEEKS (CHEEKS)
Поточна ціна CHEEKS (CHEEKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.14K USD. Ціна CHEEKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHEEKS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.65 USD
- зміна ціни CHEEKS протягом дня — +1.91%
- циркуляційна пропозиція – 949.84M USD
Отримуйте оновлення цін CHEEKS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHEEKS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHEEKS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHEEKS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHEEKS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHEEKS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.91%
|30 днів
|$ 0
|-57.41%
|60 днів
|$ 0
|-59.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHEEKS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
+1.91%
+30.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHEEKS до AUD
A$--
|1 CHEEKS до GBP
￡--
|1 CHEEKS до EUR
€--
|1 CHEEKS до USD
$--
|1 CHEEKS до MYR
RM--
|1 CHEEKS до TRY
₺--
|1 CHEEKS до JPY
¥--
|1 CHEEKS до RUB
₽--
|1 CHEEKS до INR
₹--
|1 CHEEKS до IDR
Rp--
|1 CHEEKS до PHP
₱--
|1 CHEEKS до EGP
￡E.--
|1 CHEEKS до BRL
R$--
|1 CHEEKS до CAD
C$--
|1 CHEEKS до BDT
৳--
|1 CHEEKS до NGN
₦--
|1 CHEEKS до UAH
₴--
|1 CHEEKS до VES
Bs--
|1 CHEEKS до PKR
Rs--
|1 CHEEKS до KZT
₸--
|1 CHEEKS до THB
฿--
|1 CHEEKS до TWD
NT$--
|1 CHEEKS до CHF
Fr--
|1 CHEEKS до HKD
HK$--
|1 CHEEKS до MAD
.د.م--