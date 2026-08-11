Сьогоднішня ціна CheckStrategy

Поточна ціна CheckStrategy (CHKSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHKSTR до USD становить $ 0 за CHKSTR.

CheckStrategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 253,149, з циркуляційною пропозицією у 913.87M CHKSTR. Протягом останніх 24 годин CHKSTR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00485116, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHKSTR змінився на 0.00% за останню годину та на +0.31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 518.42.

Ринкова інформація щодо CheckStrategy (CHKSTR)

Ринкова капіталізація $ 253.15K$ 253.15K $ 253.15K Обсяг (за 24 год) $ 518.42$ 518.42 $ 518.42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 253.15K$ 253.15K $ 253.15K Циркуляційне постачання 913.87M 913.87M 913.87M Загальна пропозиція 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277

Поточна ринкова капіталізація CheckStrategy — $ 253.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 518.42. Циркуляційна пропозиція CHKSTR — 913.87M, зі загальною пропозицією 913871935.7045277. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 253.15K.