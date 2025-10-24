Інформація щодо ціни CheckDot (CDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,065401 $ 0,065401 $ 0,065401 Мін. за 24 год $ 0,068692 $ 0,068692 $ 0,068692 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,065401$ 0,065401 $ 0,065401 Макс. за 24 год $ 0,068692$ 0,068692 $ 0,068692 Рекордний максимум $ 1,33$ 1,33 $ 1,33 Найнижча ціна $ 0,00930431$ 0,00930431 $ 0,00930431 Зміна ціни (за 1 год) +0,40% Зміна ціни (1 дн.) +3,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,05%

Актуальна ціна CheckDot (CDT) становить $0,068439. За останні 24 години CDT торгувався між мінімумом у $ 0,065401 і максимумом у $ 0,068692, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CDT становить $ 1,33, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00930431.

Що стосується короткострокових результатів, то CDT змінився на +0,40% за останню годину, +3,82% за 24 години та на -2,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CheckDot (CDT)

Ринкова капіталізація $ 504,90K$ 504,90K $ 504,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 683,17K$ 683,17K $ 683,17K Циркуляційне постачання 7,39M 7,39M 7,39M Загальна пропозиція 9 999 250,0 9 999 250,0 9 999 250,0

Поточна ринкова капіталізація CheckDot — $ 504,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CDT — 7,39M, зі загальною пропозицією 9999250.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683,17K.