Докладніше про CDT

Інформація про ціну CDT

Офіційний вебсайт CDT

Токеноміка CDT

Прогноз ціни CDT

Ціна CheckDot (CDT)

Актуальна ціна 1 CDT до USD:

$0,068437
$0,068437$0,068437
+3,80%1D
USD
Графік ціни CheckDot (CDT) в реальному часі
Інформація щодо ціни CheckDot (CDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,40%

+3,82%

-2,05%

-2,05%

Актуальна ціна CheckDot (CDT) становить $0,068439. За останні 24 години CDT торгувався між мінімумом у $ 0,065401 і максимумом у $ 0,068692, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CDT становить $ 1,33, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00930431.

Що стосується короткострокових результатів, то CDT змінився на +0,40% за останню годину, +3,82% за 24 години та на -2,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CheckDot (CDT)

Поточна ринкова капіталізація CheckDot — $ 504,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CDT — 7,39M, зі загальною пропозицією 9999250.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683,17K.

Історія ціни CheckDot (CDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CheckDot до USD становила $ +0,0025159.
За останні 30 днів зміна ціни CheckDot до USD становила $ -0,0173247648.
За останні 60 днів зміна ціни CheckDot до USD становила $ -0,0237141545.
За останні 90 днів зміна ціни CheckDot до USD становила $ -0,03648192184243453.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0025159+3,82%
30 днів$ -0,0173247648-25,31%
60 днів$ -0,0237141545-34,65%
90 днів$ -0,03648192184243453-34,77%

Що таке CheckDot (CDT)

The CheckDot platform is a essential checkpoint for the verification for any cryptocurrency project and more.

We have been confronted with the lack of transparency of some projects for many years. CheckDot has the ambition to be the first decentralized platform of opinions in various fields: Projects, companies, forms, code and more. Furthermore, CheckDot makes it possible to create requests for advice or audits involving one or two layers of advisors.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс CheckDot (CDT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни CheckDot (USD)

Скільки коштуватиме CheckDot (CDT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CheckDot (CDT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CheckDot.

Перегляньте прогноз ціни CheckDot вже зараз!

CDT до місцевих валют

Токеноміка CheckDot (CDT)

Розуміння токеноміки CheckDot (CDT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CDT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CheckDot (CDT)

Скільки сьогодні коштує CheckDot (CDT)?
Актуальна ціна CDT у USD становить 0,068439 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CDT до USD?
Поточна ціна CDT до USD — $ 0,068439. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CheckDot?
Ринкова капіталізація CDT — $ 504,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CDT?
Циркуляційна пропозиція CDT — 7,39M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CDT?
CDT досяг історичної максимальної ціни у 1,33 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CDT?
Історична мінімальна ціна CDT становила 0,00930431 USD.
Який обсяг торгівлі CDT?
Актуальний обсяг торгівлі CDT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CDT цього року?
CDT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CDT для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.