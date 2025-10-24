Інформація щодо ціни Ceylon (RS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000139 $ 0,00000139 $ 0,00000139 Мін. за 24 год $ 0,00000141 $ 0,00000141 $ 0,00000141 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000139$ 0,00000139 $ 0,00000139 Макс. за 24 год $ 0,00000141$ 0,00000141 $ 0,00000141 Рекордний максимум $ 0,0000061$ 0,0000061 $ 0,0000061 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,24% Зміна ціни (1 дн.) +0,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,37%

Актуальна ціна Ceylon (RS) становить $0,0000014. За останні 24 години RS торгувався між мінімумом у $ 0,00000139 і максимумом у $ 0,00000141, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RS становить $ 0,0000061, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RS змінився на +0,24% за останню годину, +0,29% за 24 години та на -8,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ceylon (RS)

Ринкова капіталізація $ 5,58M$ 5,58M $ 5,58M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,58M$ 5,58M $ 5,58M Циркуляційне постачання 4,00T 4,00T 4,00T Загальна пропозиція 3 999 889 919 515,912 3 999 889 919 515,912 3 999 889 919 515,912

Поточна ринкова капіталізація Ceylon — $ 5,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RS — 4,00T, зі загальною пропозицією 3999889919515.912. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,58M.