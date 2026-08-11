Яка зараз ціна Celsius Network?

Celsius Network торгують за ₴0.4975676600975613856000, що відображає зміну ціни на рівні -1.60% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як CEL порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.60% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо CEL перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Celsius Network виглядає у порівнянні з токенами категорії Lending/Borrowing Protocols,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,CeFi?

У сегменті Lending/Borrowing Protocols,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,CeFi CEL демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Celsius Network?

Ринкова капіталізація ₴17772468.23080199168000 розташовує CEL на #3848 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.4956117399466548544000 до ₴0.5171259799658104224000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують CEL?

Celsius Network згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку CEL?

З 35719125.9003 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.