Сьогоднішня ціна Bug (BUG)

Поточна ціна Bug (BUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.38K USD. Ціна BUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bug:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.47 USD

- зміна ціни Bug протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 414.74T USD

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