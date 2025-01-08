Ціна Bug (BUG)
Поточна ціна Bug (BUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.38K USD. Ціна BUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.47 USD
- зміна ціни Bug протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 414.74T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bug до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bug до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.24%
|30 днів
|$ 0
|-32.78%
|60 днів
|$ 0
|-58.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.24%
-7.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people. With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond. The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth.
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