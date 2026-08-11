Сьогоднішня ціна BOXABL

Поточна ціна BOXABL (BOXABL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOXABL до USD становить $ 0 за BOXABL.

BOXABL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 260 418, з циркуляційною пропозицією у 980,12M BOXABL. Протягом останніх 24 годин BOXABL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00303217, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOXABL змінився на +0,03% за останню годину та на -27,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,20K.

Ринкова інформація щодо BOXABL (BOXABL)

Ринкова капіталізація $ 260,42K$ 260,42K $ 260,42K Обсяг (за 24 год) $ 5,20K$ 5,20K $ 5,20K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 260,42K$ 260,42K $ 260,42K Циркуляційне постачання 980,12M 980,12M 980,12M Загальна пропозиція 980 115 140,506502 980 115 140,506502 980 115 140,506502

Поточна ринкова капіталізація BOXABL — $ 260,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,20K. Циркуляційна пропозиція BOXABL — 980,12M, зі загальною пропозицією 980115140.506502. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 260,42K.