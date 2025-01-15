Сьогоднішня ціна BOTIFY (BOTIFY)

Поточна ціна BOTIFY (BOTIFY) сьогодні становить 0.02364429 USD з ринковою капіталізацією $ 23.81M USD. Ціна BOTIFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOTIFY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62M USD

- зміна ціни BOTIFY протягом дня — +1.36%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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