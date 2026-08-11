Скільки коштує BOLD зараз?

BOLD зараз торгуються по ціні ₴44.075422816160000, з рухом ціни -0.06% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BOLD сьогодні?

BOLD продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Native.

Наскільки популярний BOLD сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BOLD.

Що відрізняє BOLD від інших криптоактивів?

Як частина категорії Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Native та створений на мережі --, BOLD пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BOLD існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 30211129.56341712 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна BOLD за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴44.64840331277008000, а найнижча точка (ATL) — ₴43.32354017833912656000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.