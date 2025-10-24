Інформація щодо ціни BNBGUY (BNBGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -5,90% Зміна ціни (1 дн.) -4,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,81%

Актуальна ціна BNBGUY (BNBGUY) становить --. За останні 24 години BNBGUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNBGUY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BNBGUY змінився на -5,90% за останню годину, -4,37% за 24 години та на -22,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNBGUY (BNBGUY)

Ринкова капіталізація $ 23,58K$ 23,58K $ 23,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,58K$ 23,58K $ 23,58K Циркуляційне постачання 953,10M 953,10M 953,10M Загальна пропозиція 953 096 958,0 953 096 958,0 953 096 958,0

Поточна ринкова капіталізація BNBGUY — $ 23,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNBGUY — 953,10M, зі загальною пропозицією 953096958.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,58K.