Інформація щодо ціни bitSmiley (SMILE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00225046 $ 0,00225046 $ 0,00225046 Мін. за 24 год $ 0,00298281 $ 0,00298281 $ 0,00298281 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00225046$ 0,00225046 $ 0,00225046 Макс. за 24 год $ 0,00298281$ 0,00298281 $ 0,00298281 Рекордний максимум $ 0,472158$ 0,472158 $ 0,472158 Найнижча ціна $ 0,00219046$ 0,00219046 $ 0,00219046 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +27,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62%

Актуальна ціна bitSmiley (SMILE) становить $0,00286257. За останні 24 години SMILE торгувався між мінімумом у $ 0,00225046 і максимумом у $ 0,00298281, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SMILE становить $ 0,472158, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00219046.

Що стосується короткострокових результатів, то SMILE змінився на -- за останню годину, +27,03% за 24 години та на -0,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо bitSmiley (SMILE)

Ринкова капіталізація $ 70,01K$ 70,01K $ 70,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 601,14K$ 601,14K $ 601,14K Циркуляційне постачання 24,46M 24,46M 24,46M Загальна пропозиція 210 000 000,0 210 000 000,0 210 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація bitSmiley — $ 70,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMILE — 24,46M, зі загальною пропозицією 210000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 601,14K.