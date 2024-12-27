Ціна Bingus The Cat (BINGUS)
Поточна ціна Bingus The Cat (BINGUS) сьогодні становить 0.00145538 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна BINGUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bingus The Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.24K USD
- зміна ціни Bingus The Cat протягом дня — -21.10%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bingus The Cat до USD становила $ -0.000389376475817634.
За останні 30 днів зміна ціни Bingus The Cat до USD становила $ -0.0009491768.
За останні 60 днів зміна ціни Bingus The Cat до USD становила $ -0.0008804961.
За останні 90 днів зміна ціни Bingus The Cat до USD становила $ +0.0007679285940603168.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000389376475817634
|-21.10%
|30 днів
|$ -0.0009491768
|-65.21%
|60 днів
|$ -0.0008804961
|-60.49%
|90 днів
|$ +0.0007679285940603168
|+111.71%
Останній аналіз цін Bingus The Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.30%
-21.10%
-13.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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