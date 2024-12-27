Сьогоднішня ціна Bingus The Cat (BINGUS)

Поточна ціна Bingus The Cat (BINGUS) сьогодні становить 0.00145538 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна BINGUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bingus The Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.24K USD

- зміна ціни Bingus The Cat протягом дня — -21.10%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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