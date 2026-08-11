Сьогоднішня ціна BINDER

Поточна ціна BINDER (BINDER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BINDER до USD становить $ 0 за BINDER.

BINDER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 613 752, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M BINDER. Протягом останніх 24 годин BINDER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00617677, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BINDER змінився на -- за останню годину та на +4,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,46.

Ринкова інформація щодо BINDER (BINDER)

Ринкова капіталізація $ 613,75K$ 613,75K $ 613,75K Обсяг (за 24 год) $ 7,46$ 7,46 $ 7,46 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 613,75K$ 613,75K $ 613,75K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 997 209,409216 999 997 209,409216 999 997 209,409216

Поточна ринкова капіталізація BINDER — $ 613,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,46. Циркуляційна пропозиція BINDER — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997209.409216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 613,75K.