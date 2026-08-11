Сьогоднішня ціна Billy

Поточна ціна Billy (BILLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BILLY до USD становить $ 0 за BILLY.

Billy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 387 738, з циркуляційною пропозицією у 982,83M BILLY. Протягом останніх 24 годин BILLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,231516, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BILLY змінився на +0,56% за останню годину та на +4,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,58K.

Ринкова інформація щодо Billy (BILLY)

Ринкова капіталізація $ 387,74K$ 387,74K $ 387,74K Обсяг (за 24 год) $ 3,58K$ 3,58K $ 3,58K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 387,74K$ 387,74K $ 387,74K Циркуляційне постачання 982,83M 982,83M 982,83M Загальна пропозиція 982 833 809,692868 982 833 809,692868 982 833 809,692868

Поточна ринкова капіталізація Billy — $ 387,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,58K. Циркуляційна пропозиція BILLY — 982,83M, зі загальною пропозицією 982833809.692868. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 387,74K.