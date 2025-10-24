Актуальна ціна Base Strategy сьогодні становить 0,000004 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BASTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BASTR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Base Strategy сьогодні становить 0,000004 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BASTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BASTR на MEXC вже зараз.

Логотип Base Strategy

Ціна Base Strategy (BASTR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BASTR до USD:

--
----
+0,80%1D
Графік ціни Base Strategy (BASTR) в реальному часі
Інформація щодо ціни Base Strategy (BASTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000365
$ 0,00000365$ 0,00000365
Мін. за 24 год
$ 0,00000403
$ 0,00000403$ 0,00000403
Макс. за 24 год

$ 0,00000365
$ 0,00000365$ 0,00000365

$ 0,00000403
$ 0,00000403$ 0,00000403

$ 0,00001075
$ 0,00001075$ 0,00001075

$ 0,00000363
$ 0,00000363$ 0,00000363

+1,85%

+0,89%

-6,96%

-6,96%

Актуальна ціна Base Strategy (BASTR) становить $0,000004. За останні 24 години BASTR торгувався між мінімумом у $ 0,00000365 і максимумом у $ 0,00000403, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASTR становить $ 0,00001075, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000363.

Що стосується короткострокових результатів, то BASTR змінився на +1,85% за останню годину, +0,89% за 24 години та на -6,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Strategy (BASTR)

$ 391,24K
$ 391,24K$ 391,24K

--
----

$ 391,24K
$ 391,24K$ 391,24K

97,57B
97,57B 97,57B

97 566 404 356,20709
97 566 404 356,20709 97 566 404 356,20709

Поточна ринкова капіталізація Base Strategy — $ 391,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASTR — 97,57B, зі загальною пропозицією 97566404356.20709. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 391,24K.

Історія ціни Base Strategy (BASTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Strategy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base Strategy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base Strategy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Strategy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,89%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Base Strategy (BASTR)

The perpetual cross-collection flywheel. An automated protocol built to gain exposure to top Base NFT collections.

Ресурс Base Strategy (BASTR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Base Strategy (USD)

Скільки коштуватиме Base Strategy (BASTR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Base Strategy (BASTR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Base Strategy.

Перегляньте прогноз ціни Base Strategy вже зараз!

BASTR до місцевих валют

Токеноміка Base Strategy (BASTR)

Розуміння токеноміки Base Strategy (BASTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BASTR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Base Strategy (BASTR)

Скільки сьогодні коштує Base Strategy (BASTR)?
Актуальна ціна BASTR у USD становить 0,0000040 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BASTR до USD?
Поточна ціна BASTR до USD — $ 0,0000040. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Base Strategy?
Ринкова капіталізація BASTR — $ 391,24K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BASTR?
Циркуляційна пропозиція BASTR — 97,57B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BASTR?
BASTR досяг історичної максимальної ціни у 0,00001075 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BASTR?
Історична мінімальна ціна BASTR становила 0,00000363 USD.
Який обсяг торгівлі BASTR?
Актуальний обсяг торгівлі BASTR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BASTR цього року?
BASTR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BASTR для поглибленого аналізу.
