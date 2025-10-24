Інформація щодо ціни Base Strategy (BASTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000365 $ 0,00000365 $ 0,00000365 Мін. за 24 год $ 0,00000403 $ 0,00000403 $ 0,00000403 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000365$ 0,00000365 $ 0,00000365 Макс. за 24 год $ 0,00000403$ 0,00000403 $ 0,00000403 Рекордний максимум $ 0,00001075$ 0,00001075 $ 0,00001075 Найнижча ціна $ 0,00000363$ 0,00000363 $ 0,00000363 Зміна ціни (за 1 год) +1,85% Зміна ціни (1 дн.) +0,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,96%

Актуальна ціна Base Strategy (BASTR) становить $0,000004. За останні 24 години BASTR торгувався між мінімумом у $ 0,00000365 і максимумом у $ 0,00000403, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASTR становить $ 0,00001075, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000363.

Що стосується короткострокових результатів, то BASTR змінився на +1,85% за останню годину, +0,89% за 24 години та на -6,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Strategy (BASTR)

Ринкова капіталізація $ 391,24K$ 391,24K $ 391,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 391,24K$ 391,24K $ 391,24K Циркуляційне постачання 97,57B 97,57B 97,57B Загальна пропозиція 97 566 404 356,20709 97 566 404 356,20709 97 566 404 356,20709

Поточна ринкова капіталізація Base Strategy — $ 391,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASTR — 97,57B, зі загальною пропозицією 97566404356.20709. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 391,24K.