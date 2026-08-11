Сьогоднішня ціна Bald Eagle

Поточна ціна Bald Eagle (EAGLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EAGLE до USD становить $ 0 за EAGLE.

Bald Eagle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 846,8, з циркуляційною пропозицією у 1,00B EAGLE. Протягом останніх 24 годин EAGLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EAGLE змінився на 0,00% за останню годину та на -38,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bald Eagle (EAGLE)

Ринкова капіталізація $ 18,85K$ 18,85K $ 18,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,85K$ 18,85K $ 18,85K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bald Eagle — $ 18,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EAGLE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,85K.