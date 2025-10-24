Інформація щодо ціни ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00108279 $ 0,00108279 $ 0,00108279 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00108279$ 0,00108279 $ 0,00108279 Рекордний максимум $ 0,01013732$ 0,01013732 $ 0,01013732 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,81% Зміна ціни (1 дн.) +13,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,47%

Актуальна ціна ASSDAQ (ASSDAQ) становить $0,00108004. За останні 24 години ASSDAQ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00108279, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASSDAQ становить $ 0,01013732, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ASSDAQ змінився на +2,81% за останню годину, +13,31% за 24 години та на -8,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ASSDAQ (ASSDAQ)

Ринкова капіталізація $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 941 205,525301 999 941 205,525301 999 941 205,525301

Поточна ринкова капіталізація ASSDAQ — $ 1,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASSDAQ — 999,94M, зі загальною пропозицією 999941205.525301. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,07M.