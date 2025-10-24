Інформація щодо ціни AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,084054 $ 0,084054 $ 0,084054 Мін. за 24 год $ 0,106542 $ 0,106542 $ 0,106542 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,084054$ 0,084054 $ 0,084054 Макс. за 24 год $ 0,106542$ 0,106542 $ 0,106542 Рекордний максимум $ 0,188123$ 0,188123 $ 0,188123 Найнижча ціна $ 0,02861669$ 0,02861669 $ 0,02861669 Зміна ціни (за 1 год) +0,65% Зміна ціни (1 дн.) +26,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,45%

Актуальна ціна AnonymousCodingCult (ACC) становить $0,10629. За останні 24 години ACC торгувався між мінімумом у $ 0,084054 і максимумом у $ 0,106542, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACC становить $ 0,188123, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02861669.

Що стосується короткострокових результатів, то ACC змінився на +0,65% за останню годину, +26,45% за 24 години та на -2,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AnonymousCodingCult (ACC)

Ринкова капіталізація $ 723,03K$ 723,03K $ 723,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 723,03K$ 723,03K $ 723,03K Циркуляційне постачання 6,80M 6,80M 6,80M Загальна пропозиція 6 802 446,508153 6 802 446,508153 6 802 446,508153

Поточна ринкова капіталізація AnonymousCodingCult — $ 723,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACC — 6,80M, зі загальною пропозицією 6802446.508153. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 723,03K.