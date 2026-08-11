Сьогоднішня ціна ANDY ETH

Поточна ціна ANDY ETH (ANDY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANDY до USD становить $ 0 за ANDY.

ANDY ETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 067 570, з циркуляційною пропозицією у 1,00T ANDY. Протягом останніх 24 годин ANDY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANDY змінився на -0,06% за останню годину та на -7,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ANDY ETH (ANDY)

Ринкова капіталізація $ 5,07M$ 5,07M $ 5,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,07M$ 5,07M $ 5,07M Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ANDY ETH — $ 5,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANDY — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,07M.