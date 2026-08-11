Сьогоднішня ціна AllUnity CHF

Поточна ціна AllUnity CHF (CHFAU) сьогодні становить $ 1,23, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHFAU до USD становить $ 1,23 за CHFAU.

AllUnity CHF наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 59 636 137, з циркуляційною пропозицією у 48,32M CHFAU. Протягом останніх 24 годин CHFAU торгувався між $ 1,23 (мінімум) та $ 1,24 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,24, тоді як історичний мінімум — $ 1,23.

У короткостроковій динаміці CHFAU змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 928,34.

Ринкова інформація щодо AllUnity CHF (CHFAU)

Ринкова капіталізація $ 59,64M$ 59,64M $ 59,64M Обсяг (за 24 год) $ 928,34$ 928,34 $ 928,34 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,64M$ 59,64M $ 59,64M Циркуляційне постачання 48,32M 48,32M 48,32M Загальна пропозиція 48 320 021,921656 48 320 021,921656 48 320 021,921656

Поточна ринкова капіталізація AllUnity CHF — $ 59,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 928,34. Циркуляційна пропозиція CHFAU — 48,32M, зі загальною пропозицією 48320021.921656. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,64M.