Сьогоднішня ціна AgentOS

Поточна ціна AgentOS (AGENTOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGENTOS до USD становить $ 0 за AGENTOS.

AgentOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 161 227, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AGENTOS. Протягом останніх 24 годин AGENTOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AGENTOS змінився на -3,92% за останню годину та на -11,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AgentOS (AGENTOS)

Ринкова капіталізація $ 161,23K$ 161,23K $ 161,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 161,23K$ 161,23K $ 161,23K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AgentOS — $ 161,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGENTOS — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 161,23K.