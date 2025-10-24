Інформація щодо ціни Affyn (FYN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00106447 $ 0,00106447 $ 0,00106447 Мін. за 24 год $ 0,00109016 $ 0,00109016 $ 0,00109016 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00106447$ 0,00106447 $ 0,00106447 Макс. за 24 год $ 0,00109016$ 0,00109016 $ 0,00109016 Рекордний максимум $ 1,84$ 1,84 $ 1,84 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,21% Зміна ціни (1 дн.) +1,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,67%

Актуальна ціна Affyn (FYN) становить $0,00108819. За останні 24 години FYN торгувався між мінімумом у $ 0,00106447 і максимумом у $ 0,00109016, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FYN становить $ 1,84, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FYN змінився на +1,21% за останню годину, +1,46% за 24 години та на -5,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Affyn (FYN)

Ринкова капіталізація $ 417,79K$ 417,79K $ 417,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Циркуляційне постачання 383,92M 383,92M 383,92M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Affyn — $ 417,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FYN — 383,92M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.