Актуальна ціна XDOG сьогодні становить 0.009436 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XDOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XDOG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна XDOG сьогодні становить 0.009436 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XDOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XDOG на MEXC вже зараз.

Докладніше про XDOG

Інформація про ціну XDOG

Токеноміка XDOG

Прогноз ціни XDOG

Історія XDOG

Посібник з купівлі XDOG

Конвертація XDOG у фіатну валюту

Спот XDOG

Ф'ючерси XDOG USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип XDOG

Курс XDOG (XDOG)

Актуальна ціна 1 XDOG до USD:

$0,009436
$0,009436$0,009436
-11,98%1D
USD
Графік ціни XDOG (XDOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:35:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни XDOG (XDOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,009245
$ 0,009245$ 0,009245
Мін. за 24 год
$ 0,013318
$ 0,013318$ 0,013318
Макс. за 24 год

$ 0,009245
$ 0,009245$ 0,009245

$ 0,013318
$ 0,013318$ 0,013318

--
----

--
----

-1,64%

-11,98%

-34,74%

-34,74%

Актуальна ціна XDOG (XDOG) становить $ 0,009436. За останні 24 години XDOG торгувався між мінімумом у $ 0,009245 і максимумом у $ 0,013318, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XDOG становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то XDOG змінився на -1,64% за останню годину, -11,98% за 24 години та на -34,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XDOG (XDOG)

--
----

$ 65,33K
$ 65,33K$ 65,33K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

XLAYER

Поточна ринкова капіталізація XDOG — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 65,33K. Циркуляційна пропозиція XDOG — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни XDOG (XDOG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на XDOG за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00128429-11,98%
30 днів$ -0,021129-69,13%
60 днів$ +0,005436+135,90%
90 днів$ +0,005436+135,90%
Зміна ціни XDOG сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XDOG на $ -0,00128429 (-11,98%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни XDOG за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,021129 (-69,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни XDOG за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XDOG змінився на $ +0,005436 (+135,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни XDOG за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,005436 (+135,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для XDOG (XDOG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни XDOG зараз.

Що таке XDOG (XDOG)

XDOG поєднує культовий мем Doge з революційним потенціалом технології мережі X-Layer від OKX, створюючи веселу, інклюзивну спільноту та центр фінансових можливостей.

Проєкт XDOG доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями XDOG. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XDOG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про XDOG у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі XDOG безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни XDOG (USD)

Скільки коштуватиме XDOG (XDOG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів XDOG (XDOG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо XDOG.

Перегляньте прогноз ціни XDOG вже зараз!

Токеноміка XDOG (XDOG)

Розуміння токеноміки XDOG (XDOG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XDOG зараз!

Як купити XDOG (XDOG)

Шукаєте як купити XDOG? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати XDOG на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XDOG до місцевих валют

1 XDOG (XDOG) до VND
248,30834
1 XDOG (XDOG) до AUD
A$0,01443708
1 XDOG (XDOG) до GBP
0,007077
1 XDOG (XDOG) до EUR
0,00811496
1 XDOG (XDOG) до USD
$0,009436
1 XDOG (XDOG) до MYR
RM0,03981992
1 XDOG (XDOG) до TRY
0,3967838
1 XDOG (XDOG) до JPY
¥1,434272
1 XDOG (XDOG) до ARS
ARS$13,99991012
1 XDOG (XDOG) до RUB
0,76827912
1 XDOG (XDOG) до INR
0,82697104
1 XDOG (XDOG) до IDR
Rp157,26660376
1 XDOG (XDOG) до PHP
0,55304396
1 XDOG (XDOG) до EGP
￡E.0,44905924
1 XDOG (XDOG) до BRL
R$0,05076568
1 XDOG (XDOG) до CAD
C$0,0132104
1 XDOG (XDOG) до BDT
1,1530792
1 XDOG (XDOG) до NGN
13,7751446
1 XDOG (XDOG) до COP
$36,859375
1 XDOG (XDOG) до ZAR
R.0,16352588
1 XDOG (XDOG) до UAH
0,39433044
1 XDOG (XDOG) до TZS
T.Sh.23,47261616
1 XDOG (XDOG) до VES
Bs2,000432
1 XDOG (XDOG) до CLP
$8,926456
1 XDOG (XDOG) до PKR
Rs2,66397152
1 XDOG (XDOG) до KZT
5,06486736
1 XDOG (XDOG) до THB
฿0,30931208
1 XDOG (XDOG) до TWD
NT$0,29072316
1 XDOG (XDOG) до AED
د.إ0,03463012
1 XDOG (XDOG) до CHF
Fr0,00745444
1 XDOG (XDOG) до HKD
HK$0,07331772
1 XDOG (XDOG) до AMD
֏3,60011708
1 XDOG (XDOG) до MAD
.د.م0,08709428
1 XDOG (XDOG) до MXN
$0,1736224
1 XDOG (XDOG) до SAR
ريال0,035385
1 XDOG (XDOG) до ETB
Br1,42493036
1 XDOG (XDOG) до KES
KSh1,21592296
1 XDOG (XDOG) до JOD
د.أ0,006690124
1 XDOG (XDOG) до PLN
0,03434704
1 XDOG (XDOG) до RON
лв0,04123532
1 XDOG (XDOG) до SEK
kr0,08860404
1 XDOG (XDOG) до BGN
лв0,01585248
1 XDOG (XDOG) до HUF
Ft3,17172268
1 XDOG (XDOG) до CZK
0,19758984
1 XDOG (XDOG) до KWD
د.ك0,002887416
1 XDOG (XDOG) до ILS
0,03104444
1 XDOG (XDOG) до BOB
Bs0,06501404
1 XDOG (XDOG) до AZN
0,0160412
1 XDOG (XDOG) до TJS
SM0,08709428
1 XDOG (XDOG) до GEL
0,02557156
1 XDOG (XDOG) до AOA
Kz8,63309076
1 XDOG (XDOG) до BHD
.د.ب0,003547936
1 XDOG (XDOG) до BMD
$0,009436
1 XDOG (XDOG) до DKK
kr0,06067348
1 XDOG (XDOG) до HNL
L0,24712884
1 XDOG (XDOG) до MUR
0,42952672
1 XDOG (XDOG) до NAD
$0,16343152
1 XDOG (XDOG) до NOK
kr0,09417128
1 XDOG (XDOG) до NZD
$0,01632428
1 XDOG (XDOG) до PAB
B/.0,009436
1 XDOG (XDOG) до PGK
K0,03972556
1 XDOG (XDOG) до QAR
ر.ق0,03425268
1 XDOG (XDOG) до RSD
дин.0,95237548
1 XDOG (XDOG) до UZS
soʻm113,68672084
1 XDOG (XDOG) до ALL
L0,7850752
1 XDOG (XDOG) до ANG
ƒ0,01689044
1 XDOG (XDOG) до AWG
ƒ0,0169848
1 XDOG (XDOG) до BBD
$0,018872
1 XDOG (XDOG) до BAM
KM0,01585248
1 XDOG (XDOG) до BIF
Fr27,751276
1 XDOG (XDOG) до BND
$0,01217244
1 XDOG (XDOG) до BSD
$0,009436
1 XDOG (XDOG) до JMD
$1,5102318
1 XDOG (XDOG) до KHR
37,89554216
1 XDOG (XDOG) до KMF
Fr4,000864
1 XDOG (XDOG) до LAK
205,13043068
1 XDOG (XDOG) до LKR
රු2,85589976
1 XDOG (XDOG) до MDL
L0,15965712
1 XDOG (XDOG) до MGA
Ar42,12494608
1 XDOG (XDOG) до MOP
P0,07529928
1 XDOG (XDOG) до MVR
0,1443708
1 XDOG (XDOG) до MWK
MK16,3252236
1 XDOG (XDOG) до MZN
MT0,60305476
1 XDOG (XDOG) до NPR
रु1,32264412
1 XDOG (XDOG) до PYG
66,448312
1 XDOG (XDOG) до RWF
Fr13,672764
1 XDOG (XDOG) до SBD
$0,07756392
1 XDOG (XDOG) до SCR
0,13031116
1 XDOG (XDOG) до SRD
$0,37451484
1 XDOG (XDOG) до SVC
$0,08228192
1 XDOG (XDOG) до SZL
L0,16333716
1 XDOG (XDOG) до TMT
m0,033026
1 XDOG (XDOG) до TND
د.ت0,02764748
1 XDOG (XDOG) до TTD
$0,06378736
1 XDOG (XDOG) до UGX
Sh32,875024
1 XDOG (XDOG) до XAF
Fr5,321904
1 XDOG (XDOG) до XCD
$0,0254772
1 XDOG (XDOG) до XOF
Fr5,321904
1 XDOG (XDOG) до XPF
Fr0,962472
1 XDOG (XDOG) до BWP
P0,12615932
1 XDOG (XDOG) до BZD
$0,018872
1 XDOG (XDOG) до CVE
$0,8954764
1 XDOG (XDOG) до DJF
Fr1,670172
1 XDOG (XDOG) до DOP
$0,60088448
1 XDOG (XDOG) до DZD
د.ج1,23120928
1 XDOG (XDOG) до FJD
$0,02160844
1 XDOG (XDOG) до GNF
Fr81,33832
1 XDOG (XDOG) до GTQ
Q0,07209104
1 XDOG (XDOG) до GYD
$1,96863268
1 XDOG (XDOG) до ISK
kr1,151192

Ресурс XDOG

Щоб дізнатися більше про XDOG, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про XDOG

Скільки сьогодні коштує XDOG (XDOG)?
Актуальна ціна XDOG у USD становить 0,009436 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XDOG до USD?
Поточна ціна XDOG до USD — $ 0,009436. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація XDOG?
Ринкова капіталізація XDOG — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XDOG?
Циркуляційна пропозиція XDOG — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XDOG?
XDOG досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XDOG?
Історична мінімальна ціна XDOG становила -- USD.
Який обсяг торгівлі XDOG?
Актуальний обсяг торгівлі XDOG за 24 години — $ 65,33K USD.
Чи підніметься ціна XDOG цього року?
XDOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XDOG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:35:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XDOG (XDOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XDOG до USD

Сума

XDOG
XDOG
USD
USD

1 XDOG = 0,009436 USD

Торгувати XDOG

XDOG/USDT
$0,009436
$0,009436$0,009436
-11,98%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --