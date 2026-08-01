Що таке WHALE?

WHALE — це універсальний клуб членства для нативно цифрових осіб, який фокусується на поглибленому зануренні наших членів WHALE у ренесанс цифрового мистецтва та культури. Завдяки власному соціальному токену клубу, $WHALE, та клубному скарбниці, WHALE Vault, WHALE пропонує фізичний та метаверсальний контент, інформацію й досвіди для нового покоління цифрових ентузіастів.

Чим унікальний WHALE?

WHALE виріс до найбільшої соціальної токен-спільноти у світі, що фінансується найціннішою колекцією NFT у світі. Заснований у 2020 році псевдонімним WhaleShark, WHALE налічує понад 25 000 членів по всьому світу, всі які зосереджені на довгостроковому обговоренні та зануренні у Web 3 і революцію справжньої дефіцитності, власності та управління цифровими активами.

Яка історія WHALE?

Заснований у 2020 році псевдонімним WhaleShark, WHALE виріс до видатної спільноти у цифровому просторі, підкреслюючи важливість Web 3 та інновацій у галузі цифрових активів.

Що далі для WHALE?

WHALE продовжує бути лідером у цифровому просторі, зосереджуючись на майбутньому цифрового мистецтва, культури та технологій Web 3. З міцною спільнотою та цінною колекцією NFT WHALE готовий до подальшого росту й інновацій.

Для чого можна використовувати WHALE?

WHALE фокусується на кількох ключових сферах, зокрема на цифровому мистецтві, цифровій фотографії, цифровій музиці, децентралізованих іграх та метаверсі. Члени можуть взяти участь у цих сферах завдяки різноманітним досвідам та контенту, який надає клуб.

Яка зараз ціна WHALE?

Живуча ціна WHALE (WHALE) становить ₴7.83893649110961600000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином WHALE позиціонується на ринку?

Наразі WHALE займає #2293 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴78389453.06282419200000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу WHALE?

Обсяг токенів у обігу WHALE становить 10000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін WHALE за останню добу?

За останню добу WHALE торгувався в діапазоні від ₴7.71177762342345600000 (мінімум за 24 години) до ₴7.86123887830171200000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки WHALE віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

WHALE досяг найвищого значення за всю історію — ₴2308.2529985179200000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують WHALE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для WHALE?

Поточне зміщення ціни на -0.25% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.