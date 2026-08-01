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Поточна ціна WHALE сьогодні становить 0.177851 USD. Ринкова капіталізація WHALE становить 1,778,512 USD. Відстежуйте оновлення цін WHALE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна WHALE сьогодні становить 0.177851 USD. Ринкова капіталізація WHALE становить 1,778,512 USD. Відстежуйте оновлення цін WHALE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WHALE

Інформація про ціну WHALE

Що таке WHALE

Офіційний вебсайт WHALE

Токеноміка WHALE

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Ціна WHALE (WHALE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WHALE до USD:

$0.177851
$0.177851$0.177851
+0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни WHALE (WHALE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-03 04:25:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна WHALE

Поточна ціна WHALE (WHALE) сьогодні становить $ 0.177851, зі зміною 0.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WHALE до USD становить $ 0.177851 за WHALE.

WHALE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,778,512, з циркуляційною пропозицією у 10.00M WHALE. Протягом останніх 24 годин WHALE торгувався між $ 0.174966 (мінімум) та $ 0.178357 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 52.37, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WHALE змінився на -- за останню годину та на -3.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.70.

Ринкова інформація щодо WHALE (WHALE)

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 1.70
$ 1.70$ 1.70

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація WHALE — $ 1.78M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.70. Циркуляційна пропозиція WHALE — 10.00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.78M.

Історія ціни WHALE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.174966
$ 0.174966$ 0.174966
Мін. за 24 год
$ 0.178357
$ 0.178357$ 0.178357
Макс. за 24 год

$ 0.174966
$ 0.174966$ 0.174966

$ 0.178357
$ 0.178357$ 0.178357

$ 52.37
$ 52.37$ 52.37

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.25%

-3.76%

-3.76%

Історія ціни WHALE (WHALE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WHALE до USD становила $ -0.0004473003740138.
За останні 30 днів зміна ціни WHALE до USD становила $ +0.0128158541.
За останні 60 днів зміна ціни WHALE до USD становила $ -0.0012456506.
За останні 90 днів зміна ціни WHALE до USD становила $ -0.01379365144585408.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0004473003740138-0.25%
30 днів$ +0.0128158541+7.21%
60 днів$ -0.0012456506-0.70%
90 днів$ -0.01379365144585408-0.07%

Прогноз ціни WHALE

Прогноз ціни WHALE (WHALE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WHALE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни WHALE (WHALE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна WHALE потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне WHALE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WHALE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни WHALE.

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Ресурс WHALE (WHALE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemNFTPolygon Ecosystem

Про WHALE

Що таке WHALE?

WHALE — це універсальний клуб членства для нативно цифрових осіб, який фокусується на поглибленому зануренні наших членів WHALE у ренесанс цифрового мистецтва та культури. Завдяки власному соціальному токену клубу, $WHALE, та клубному скарбниці, WHALE Vault, WHALE пропонує фізичний та метаверсальний контент, інформацію й досвіди для нового покоління цифрових ентузіастів.

Чим унікальний WHALE?

WHALE виріс до найбільшої соціальної токен-спільноти у світі, що фінансується найціннішою колекцією NFT у світі. Заснований у 2020 році псевдонімним WhaleShark, WHALE налічує понад 25 000 членів по всьому світу, всі які зосереджені на довгостроковому обговоренні та зануренні у Web 3 і революцію справжньої дефіцитності, власності та управління цифровими активами.

Яка історія WHALE?

Заснований у 2020 році псевдонімним WhaleShark, WHALE виріс до видатної спільноти у цифровому просторі, підкреслюючи важливість Web 3 та інновацій у галузі цифрових активів.

Що далі для WHALE?

WHALE продовжує бути лідером у цифровому просторі, зосереджуючись на майбутньому цифрового мистецтва, культури та технологій Web 3. З міцною спільнотою та цінною колекцією NFT WHALE готовий до подальшого росту й інновацій.

Для чого можна використовувати WHALE?

WHALE фокусується на кількох ключових сферах, зокрема на цифровому мистецтві, цифровій фотографії, цифровій музиці, децентралізованих іграх та метаверсі. Члени можуть взяти участь у цих сферах завдяки різноманітним досвідам та контенту, який надає клуб.

Яка зараз ціна WHALE?

Живуча ціна WHALE (WHALE) становить ₴7.83893649110961600000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином WHALE позиціонується на ринку?

Наразі WHALE займає #2293 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴78389453.06282419200000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу WHALE?

Обсяг токенів у обігу WHALE становить 10000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін WHALE за останню добу?

За останню добу WHALE торгувався в діапазоні від ₴7.71177762342345600000 (мінімум за 24 години) до ₴7.86123887830171200000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки WHALE віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

WHALE досяг найвищого значення за всю історію — ₴2308.2529985179200000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують WHALE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для WHALE?

Поточне зміщення ціни на -0.25% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про WHALE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-03 04:25:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WHALE (WHALE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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frong

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$0.002471
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+5.86%

Grvt

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+36.40%

Grvt

Grvt

GRVT

$0.2655
$0.2655$0.2655

+8.10%

MCNCOIN

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$0.0562
$0.0562$0.0562

+5.44%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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