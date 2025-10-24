Актуальна ціна TDSOLD сьогодні становить -- USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TDSOLD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TDSOLD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TDSOLD сьогодні становить -- USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TDSOLD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TDSOLD на MEXC вже зараз.

Докладніше про TDSOLD

Інформація про ціну TDSOLD

Офіційний вебсайт TDSOLD

Токеноміка TDSOLD

Прогноз ціни TDSOLD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип TDSOLD

Курс TDSOLD (TDSOLD)

Лістинг не пройдено

USD
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:04:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TDSOLD (TDSOLD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
--
----
Мін. за 24 год
--
----
Макс. за 24 год

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Актуальна ціна TDSOLD (TDSOLD) становить --. За останні 24 години TDSOLD торгувався між мінімумом у -- і максимумом у --, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TDSOLD становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TDSOLD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TDSOLD (TDSOLD)

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Поточна ринкова капіталізація TDSOLD — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TDSOLD — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни TDSOLD (TDSOLD) у USD

Відстежуйте зміни ціни на TDSOLD за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
No Data
Зміна ціни TDSOLD сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TDSOLD на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TDSOLD за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TDSOLD за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TDSOLD змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TDSOLD за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Що таке TDSOLD (TDSOLD)

Проєкт TDSOLD доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями TDSOLD. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TDSOLD, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про TDSOLD у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі TDSOLD безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни TDSOLD (USD)

Скільки коштуватиме TDSOLD (TDSOLD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TDSOLD (TDSOLD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TDSOLD.

Перегляньте прогноз ціни TDSOLD вже зараз!

Токеноміка TDSOLD (TDSOLD)

Розуміння токеноміки TDSOLD (TDSOLD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TDSOLD зараз!

Як купити TDSOLD (TDSOLD)

Шукаєте як купити TDSOLD? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати TDSOLD на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TDSOLD до місцевих валют

1 TDSOLD (TDSOLD) до VND
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до AUD
A$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до GBP
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до EUR
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до USD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MYR
RM--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TRY
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до JPY
¥--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ARS
ARS$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до RUB
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до INR
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до IDR
Rp--
1 TDSOLD (TDSOLD) до PHP
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до EGP
￡E.--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BRL
R$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до CAD
C$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BDT
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до NGN
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до COP
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ZAR
R.--
1 TDSOLD (TDSOLD) до UAH
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TZS
T.Sh.--
1 TDSOLD (TDSOLD) до VES
Bs--
1 TDSOLD (TDSOLD) до CLP
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до PKR
Rs--
1 TDSOLD (TDSOLD) до KZT
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до THB
฿--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TWD
NT$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до AED
د.إ--
1 TDSOLD (TDSOLD) до CHF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до HKD
HK$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до AMD
֏--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MAD
.د.م--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MXN
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SAR
ريال--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ETB
Br--
1 TDSOLD (TDSOLD) до KES
KSh--
1 TDSOLD (TDSOLD) до JOD
د.أ--
1 TDSOLD (TDSOLD) до PLN
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до RON
лв--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SEK
kr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BGN
лв--
1 TDSOLD (TDSOLD) до HUF
Ft--
1 TDSOLD (TDSOLD) до CZK
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до KWD
د.ك--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ILS
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BOB
Bs--
1 TDSOLD (TDSOLD) до AZN
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TJS
SM--
1 TDSOLD (TDSOLD) до GEL
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до AOA
Kz--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BHD
.د.ب--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BMD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до DKK
kr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до HNL
L--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MUR
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до NAD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до NOK
kr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до NZD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до PAB
B/.--
1 TDSOLD (TDSOLD) до PGK
K--
1 TDSOLD (TDSOLD) до QAR
ر.ق--
1 TDSOLD (TDSOLD) до RSD
дин.--
1 TDSOLD (TDSOLD) до UZS
soʻm--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ALL
L--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ANG
ƒ--
1 TDSOLD (TDSOLD) до AWG
ƒ--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BBD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BAM
KM--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BIF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BND
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BSD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до JMD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до KHR
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до KMF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до LAK
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до LKR
රු--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MDL
L--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MGA
Ar--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MOP
P--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MVR
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MWK
MK--
1 TDSOLD (TDSOLD) до MZN
MT--
1 TDSOLD (TDSOLD) до NPR
रु--
1 TDSOLD (TDSOLD) до PYG
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до RWF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SBD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SCR
--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SRD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SVC
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до SZL
L--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TMT
m--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TND
د.ت--
1 TDSOLD (TDSOLD) до TTD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до UGX
Sh--
1 TDSOLD (TDSOLD) до XAF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до XCD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до XOF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до XPF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BWP
P--
1 TDSOLD (TDSOLD) до BZD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до CVE
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до DJF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до DOP
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до DZD
د.ج--
1 TDSOLD (TDSOLD) до FJD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до GNF
Fr--
1 TDSOLD (TDSOLD) до GTQ
Q--
1 TDSOLD (TDSOLD) до GYD
$--
1 TDSOLD (TDSOLD) до ISK
kr--

Ресурс TDSOLD

Щоб дізнатися більше про TDSOLD, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTDSOLD

Люди також запитують: Інші запитання про TDSOLD

Скільки сьогодні коштує TDSOLD (TDSOLD)?
Актуальна ціна TDSOLD у USD становить -- USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TDSOLD до USD?
Поточна ціна TDSOLD до USD — --. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TDSOLD?
Ринкова капіталізація TDSOLD — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TDSOLD?
Циркуляційна пропозиція TDSOLD — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TDSOLD?
TDSOLD досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TDSOLD?
Історична мінімальна ціна TDSOLD становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TDSOLD?
Актуальний обсяг торгівлі TDSOLD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TDSOLD цього року?
TDSOLD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TDSOLD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:04:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TDSOLD (TDSOLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор TDSOLD до USD

Сума

TDSOLD
TDSOLD
USD
USD

1 TDSOLD = -- USD

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 147,16
$111 147,16$111 147,16

+1,12%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 958,00
$3 958,00$3 958,00

+2,09%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02950
$0,02950$0,02950

+490,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,86
$191,86$191,86

+0,43%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,2156
$20,2156$20,2156

+31,10%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 958,00
$3 958,00$3 958,00

+2,09%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 147,16
$111 147,16$111 147,16

+1,12%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,86
$191,86$191,86

+0,43%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4488
$2,4488$2,4488

+1,65%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,83
$1 125,83$1 125,83

-0,36%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$8,248
$8,248$8,248

+106,20%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3678
$0,3678$0,3678

+267,80%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4885
$0,4885$0,4885

+388,50%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000654
$0,00000654$0,00000654

+267,41%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,24
$49,24$49,24

+99,83%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5727
$0,5727$0,5727

+90,90%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6420
$0,6420$0,6420

+90,73%