Токеноміка Storm Trade (STORM) Дізнайтеся ключову інформацію про Storm Trade (STORM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Storm Trade (STORM) Storm Trade ─ це соціально орієнтована платформа для торгівлі деривативами в Telegram, що працює на блокчейні TON. Вона дозволяє торгувати криптовалютами, форексом, акціями та товарами. Офіційний вебсайт: https://storm.tg/ Whitepaper: https://docs.storm.tg/ Оглядач блокчейну: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Купити STORM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Storm Trade (STORM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Storm Trade (STORM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,27M $ 4,27M $ 4,27M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 258,23M $ 258,23M $ 258,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,54M $ 16,54M $ 16,54M Історичний максимум: $ 0,05753 $ 0,05753 $ 0,05753 Історичний мінімум: $ 0,012536254962051229 $ 0,012536254962051229 $ 0,012536254962051229 Поточна ціна: $ 0,01654 $ 0,01654 $ 0,01654 Дізнайтеся більше про ціну Storm Trade (STORM)

Токеноміка Storm Trade (STORM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Storm Trade (STORM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STORM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STORM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STORM, досліджуйте ціну токена STORM в реальному часі!

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