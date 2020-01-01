Токеноміка Raydium (RAY) Дізнайтеся ключову інформацію про Raydium (RAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Raydium (RAY) Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Офіційний вебсайт: https://raydium.io/#/ Whitepaper: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Купити RAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Raydium (RAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Raydium (RAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 542,52M $ 542,52M $ 542,52M Загальна пропозиція: $ 555,00M $ 555,00M $ 555,00M Циркуляційна пропозиція: $ 267,65M $ 267,65M $ 267,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,12B $ 1,12B $ 1,12B Історичний максимум: $ 16,87 $ 16,87 $ 16,87 Історичний мінімум: $ 0,13434154340043583 $ 0,13434154340043583 $ 0,13434154340043583 Поточна ціна: $ 2,027 $ 2,027 $ 2,027 Дізнайтеся більше про ціну Raydium (RAY)

Токеноміка Raydium (RAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Raydium (RAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAY, досліджуйте ціну токена RAY в реальному часі!

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