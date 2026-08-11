Сьогоднішня ціна PIZA

Поточна ціна PIZA (PIZA) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIZA до UAH становить -- за PIZA.

PIZA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PIZA. Протягом останніх 24 годин PIZA торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PIZA змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PIZA (PIZA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація PIZA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIZA — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.