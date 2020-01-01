Токеноміка Pudgy Penguins (PENGU) Дізнайтеся ключову інформацію про Pudgy Penguins (PENGU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pudgy Penguins (PENGU) Pudgy Penguins запускає мемкоїн — $PENGU. Спільнота Pudgy Penguins може бути настільки великою лише за наявності NFT, а типи власників обмежені багатими людьми, оскільки NFT дуже дорогі. $PENGU — це мемкоїн, який дозволяє кожному брати участь у бренді Pudgy Penguins незалежно від економічного статусу людини. Ми орієнтуємося на всіх, хто любить бренд пінгвінів і меми, а також на аудиторію CT, яка втратила ціну на наші NFT. Офіційний вебсайт: https://www.pudgypenguins.com Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Купити PENGU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pudgy Penguins (PENGU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pudgy Penguins (PENGU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 908,65M $ 908,65M $ 908,65M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 62,86B $ 62,86B $ 62,86B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,099 $ 0,099 $ 0,099 Історичний мінімум: $ 0,003714633269373105 $ 0,003714633269373105 $ 0,003714633269373105 Поточна ціна: $ 0,014455 $ 0,014455 $ 0,014455 Дізнайтеся більше про ціну Pudgy Penguins (PENGU)

Токеноміка Pudgy Penguins (PENGU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pudgy Penguins (PENGU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PENGU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PENGU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PENGU, досліджуйте ціну токена PENGU в реальному часі!

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