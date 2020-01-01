Токеноміка Oraichain (ORAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Oraichain (ORAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oraichain (ORAI) Oraichain надає багатовимірні достовірні докази ШІ та гарантує безпечну інтеграцію з Web3. Використовуючи ШІ як наріжний камінь, Oraichain розробив багато важливих та інноваційних продуктів та послуг, включаючи AI Oracle, DINO Hub з DINO Center, ринок ШІ та ринок даних, повністю ончейн VRF, покоління NFT на основі ШІ та захист авторських прав, роялті-протокол, платформу агрегатора прибутковості на основі ШІ, IDE Cosmwasm та багато іншого. Oraichain — це перший у світі оракул штучного інтелекту рівня 1 та Trustworthy Proofs™️. Офіційний вебсайт: https://orai.io/ Whitepaper: https://docs.orai.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Купити ORAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oraichain (ORAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oraichain (ORAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,02M $ 35,02M $ 35,02M Загальна пропозиція: $ 19,78M $ 19,78M $ 19,78M Циркуляційна пропозиція: $ 13,82M $ 13,82M $ 13,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,10M $ 50,10M $ 50,10M Історичний максимум: $ 17,43 $ 17,43 $ 17,43 Історичний мінімум: $ 0,9138843220735346 $ 0,9138843220735346 $ 0,9138843220735346 Поточна ціна: $ 2,533 $ 2,533 $ 2,533 Дізнайтеся більше про ціну Oraichain (ORAI)

Токеноміка Oraichain (ORAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oraichain (ORAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORAI, досліджуйте ціну токена ORAI в реальному часі!

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