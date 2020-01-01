Токеноміка Oraichain (ORAI)

Токеноміка Oraichain (ORAI)

Дізнайтеся ключову інформацію про Oraichain (ORAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Oraichain (ORAI)

Oraichain надає багатовимірні достовірні докази ШІ та гарантує безпечну інтеграцію з Web3. Використовуючи ШІ як наріжний камінь, Oraichain розробив багато важливих та інноваційних продуктів та послуг, включаючи AI Oracle, DINO Hub з DINO Center, ринок ШІ та ринок даних, повністю ончейн VRF, покоління NFT на основі ШІ та захист авторських прав, роялті-протокол, платформу агрегатора прибутковості на основі ШІ, IDE Cosmwasm та багато іншого. Oraichain — це перший у світі оракул штучного інтелекту рівня 1 та Trustworthy Proofs™️.

Офіційний вебсайт:
https://orai.io/
Whitepaper:
https://docs.orai.io/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5

Токеноміка та аналіз ціни Oraichain (ORAI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oraichain (ORAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 35,02M
$ 35,02M$ 35,02M
Загальна пропозиція:
$ 19,78M
$ 19,78M$ 19,78M
Циркуляційна пропозиція:
$ 13,82M
$ 13,82M$ 13,82M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 50,10M
$ 50,10M$ 50,10M
Історичний максимум:
$ 17,43
$ 17,43$ 17,43
Історичний мінімум:
$ 0,9138843220735346
$ 0,9138843220735346$ 0,9138843220735346
Поточна ціна:
$ 2,533
$ 2,533$ 2,533

Токеноміка Oraichain (ORAI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Oraichain (ORAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ORAI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORAI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORAI, досліджуйте ціну токена ORAI в реальному часі!

Як купити ORAI

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Історія ціни Oraichain (ORAI)

Аналіз історії ціни ORAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни ORAI

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.