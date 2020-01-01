Токеноміка MON Protocol (MON) Дізнайтеся ключову інформацію про MON Protocol (MON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MON Protocol (MON) Mon Protocol прагне стати розробником і провідним видавцем блокчейн-нативних IP та ігор. Це надасть змогу ігровим проєктам на основі блокчейну охопити більшу аудиторію геймерів і фанатів, максимально підвищивши їхню популярність. Офіційний вебсайт: https://monprotocol.ai/ Whitepaper: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/ Купити MON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MON Protocol (MON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MON Protocol (MON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,78M $ 9,78M $ 9,78M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 534,64M $ 534,64M $ 534,64M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,5584 $ 0,5584 $ 0,5584 Історичний мінімум: $ 0,017937922760505032 $ 0,017937922760505032 $ 0,017937922760505032 Поточна ціна: $ 0,0183 $ 0,0183 $ 0,0183 Дізнайтеся більше про ціну MON Protocol (MON)

Токеноміка MON Protocol (MON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MON Protocol (MON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MON, досліджуйте ціну токена MON в реальному часі!

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