Актуальна ціна LOOK сьогодні становить 0.05427 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LOOK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LOOK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LOOK сьогодні становить 0.05427 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LOOK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LOOK на MEXC вже зараз.

Докладніше про LOOK

Інформація про ціну LOOK

Офіційний вебсайт LOOK

Токеноміка LOOK

Прогноз ціни LOOK

Історія LOOK

Посібник з купівлі LOOK

Конвертація LOOK у фіатну валюту

Спот LOOK

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип LOOK

Курс LOOK (LOOK)

Актуальна ціна 1 LOOK до USD:

$0,05428
$0,05428$0,05428
+4,26%1D
USD
Графік ціни LOOK (LOOK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LOOK (LOOK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03967
$ 0,03967$ 0,03967
Мін. за 24 год
$ 0,06073
$ 0,06073$ 0,06073
Макс. за 24 год

$ 0,03967
$ 0,03967$ 0,03967

$ 0,06073
$ 0,06073$ 0,06073

$ 0,1328680034498692
$ 0,1328680034498692$ 0,1328680034498692

$ 0,000165344904285249
$ 0,000165344904285249$ 0,000165344904285249

-0,41%

+4,26%

+37,08%

+37,08%

Актуальна ціна LOOK (LOOK) становить $ 0,05427. За останні 24 години LOOK торгувався між мінімумом у $ 0,03967 і максимумом у $ 0,06073, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOOK становить $ 0,1328680034498692, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000165344904285249.

Що стосується короткострокових результатів, то LOOK змінився на -0,41% за останню годину, +4,26% за 24 години та на +37,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LOOK (LOOK)

No.531

$ 50,06M
$ 50,06M$ 50,06M

$ 158,42K
$ 158,42K$ 158,42K

$ 50,06M
$ 50,06M$ 50,06M

922,38M
922,38M 922,38M

922 375 851
922 375 851 922 375 851

922 375 851
922 375 851 922 375 851

100,00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація LOOK — $ 50,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 158,42K. Циркуляційна пропозиція LOOK — 922,38M, зі загальною пропозицією 922375851. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,06M.

Історія ціни LOOK (LOOK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на LOOK за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0022178+4,26%
30 днів$ +0,02402+79,40%
60 днів$ +0,03427+171,35%
90 днів$ +0,03427+171,35%
Зміна ціни LOOK сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LOOK на $ +0,0022178 (+4,26%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни LOOK за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,02402 (+79,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни LOOK за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LOOK змінився на $ +0,03427 (+171,35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни LOOK за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03427 (+171,35%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для LOOK (LOOK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни LOOK зараз.

Що таке LOOK (LOOK)

Достатньо лише одного погляду (LOOK).

Проєкт LOOK доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями LOOK. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LOOK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про LOOK у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі LOOK безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни LOOK (USD)

Скільки коштуватиме LOOK (LOOK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LOOK (LOOK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LOOK.

Перегляньте прогноз ціни LOOK вже зараз!

Токеноміка LOOK (LOOK)

Розуміння токеноміки LOOK (LOOK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LOOK зараз!

Як купити LOOK (LOOK)

Шукаєте як купити LOOK? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати LOOK на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LOOK до місцевих валют

1 LOOK (LOOK) до VND
1 428,11505
1 LOOK (LOOK) до AUD
A$0,0830331
1 LOOK (LOOK) до GBP
0,0407025
1 LOOK (LOOK) до EUR
0,0466722
1 LOOK (LOOK) до USD
$0,05427
1 LOOK (LOOK) до MYR
RM0,2290194
1 LOOK (LOOK) до TRY
2,2820535
1 LOOK (LOOK) до JPY
¥8,24904
1 LOOK (LOOK) до ARS
ARS$80,5187709
1 LOOK (LOOK) до RUB
4,4186634
1 LOOK (LOOK) до INR
4,7659914
1 LOOK (LOOK) до IDR
Rp904,4996382
1 LOOK (LOOK) до PHP
3,1813074
1 LOOK (LOOK) до EGP
￡E.2,5821666
1 LOOK (LOOK) до BRL
R$0,2919726
1 LOOK (LOOK) до CAD
C$0,075978
1 LOOK (LOOK) до BDT
6,631794
1 LOOK (LOOK) до NGN
79,2260595
1 LOOK (LOOK) до COP
$211,9921875
1 LOOK (LOOK) до ZAR
R.0,9404991
1 LOOK (LOOK) до UAH
2,2679433
1 LOOK (LOOK) до TZS
T.Sh.134,9998812
1 LOOK (LOOK) до VES
Bs11,50524
1 LOOK (LOOK) до CLP
$51,33942
1 LOOK (LOOK) до PKR
Rs15,3215064
1 LOOK (LOOK) до KZT
29,1299652
1 LOOK (LOOK) до THB
฿1,7795133
1 LOOK (LOOK) до TWD
NT$1,671516
1 LOOK (LOOK) до AED
د.إ0,1991709
1 LOOK (LOOK) до CHF
Fr0,0428733
1 LOOK (LOOK) до HKD
HK$0,4216779
1 LOOK (LOOK) до AMD
֏20,7056331
1 LOOK (LOOK) до MAD
.د.م0,5009121
1 LOOK (LOOK) до MXN
$0,998568
1 LOOK (LOOK) до SAR
ريال0,2035125
1 LOOK (LOOK) до ETB
Br8,1953127
1 LOOK (LOOK) до KES
KSh6,9932322
1 LOOK (LOOK) до JOD
د.أ0,03847743
1 LOOK (LOOK) до PLN
0,1975428
1 LOOK (LOOK) до RON
лв0,2371599
1 LOOK (LOOK) до SEK
kr0,5090526
1 LOOK (LOOK) до BGN
лв0,0911736
1 LOOK (LOOK) до HUF
Ft18,2358054
1 LOOK (LOOK) до CZK
1,1364138
1 LOOK (LOOK) до KWD
د.ك0,01660662
1 LOOK (LOOK) до ILS
0,1785483
1 LOOK (LOOK) до BOB
Bs0,3739203
1 LOOK (LOOK) до AZN
0,092259
1 LOOK (LOOK) до TJS
SM0,5009121
1 LOOK (LOOK) до GEL
0,1470717
1 LOOK (LOOK) до AOA
Kz49,6521657
1 LOOK (LOOK) до BHD
.د.ب0,02040552
1 LOOK (LOOK) до BMD
$0,05427
1 LOOK (LOOK) до DKK
kr0,3489561
1 LOOK (LOOK) до HNL
L1,4213313
1 LOOK (LOOK) до MUR
2,4703704
1 LOOK (LOOK) до NAD
$0,9399564
1 LOOK (LOOK) до NOK
kr0,5416146
1 LOOK (LOOK) до NZD
$0,0938871
1 LOOK (LOOK) до PAB
B/.0,05427
1 LOOK (LOOK) до PGK
K0,2284767
1 LOOK (LOOK) до QAR
ر.ق0,1970001
1 LOOK (LOOK) до RSD
дин.5,4785565
1 LOOK (LOOK) до UZS
soʻm653,8552713
1 LOOK (LOOK) до ALL
L4,515264
1 LOOK (LOOK) до ANG
ƒ0,0971433
1 LOOK (LOOK) до AWG
ƒ0,097686
1 LOOK (LOOK) до BBD
$0,10854
1 LOOK (LOOK) до BAM
KM0,0911736
1 LOOK (LOOK) до BIF
Fr159,60807
1 LOOK (LOOK) до BND
$0,0700083
1 LOOK (LOOK) до BSD
$0,05427
1 LOOK (LOOK) до JMD
$8,6859135
1 LOOK (LOOK) до KHR
217,9515762
1 LOOK (LOOK) до KMF
Fr23,01048
1 LOOK (LOOK) до LAK
1 179,7825851
1 LOOK (LOOK) до LKR
රු16,4253582
1 LOOK (LOOK) до MDL
L0,9182484
1 LOOK (LOOK) до MGA
Ar242,2764756
1 LOOK (LOOK) до MOP
P0,4330746
1 LOOK (LOOK) до MVR
0,830331
1 LOOK (LOOK) до MWK
MK93,892527
1 LOOK (LOOK) до MZN
MT3,4683957
1 LOOK (LOOK) до NPR
रु7,6070259
1 LOOK (LOOK) до PYG
382,16934
1 LOOK (LOOK) до RWF
Fr78,63723
1 LOOK (LOOK) до SBD
$0,4460994
1 LOOK (LOOK) до SCR
0,7494687
1 LOOK (LOOK) до SRD
$2,1539763
1 LOOK (LOOK) до SVC
$0,4732344
1 LOOK (LOOK) до SZL
L0,9394137
1 LOOK (LOOK) до TMT
m0,189945
1 LOOK (LOOK) до TND
د.ت0,1590111
1 LOOK (LOOK) до TTD
$0,3668652
1 LOOK (LOOK) до UGX
Sh189,07668
1 LOOK (LOOK) до XAF
Fr30,60828
1 LOOK (LOOK) до XCD
$0,146529
1 LOOK (LOOK) до XOF
Fr30,60828
1 LOOK (LOOK) до XPF
Fr5,53554
1 LOOK (LOOK) до BWP
P0,7255899
1 LOOK (LOOK) до BZD
$0,10854
1 LOOK (LOOK) до CVE
$5,150223
1 LOOK (LOOK) до DJF
Fr9,60579
1 LOOK (LOOK) до DOP
$3,4559136
1 LOOK (LOOK) до DZD
د.ج7,060527
1 LOOK (LOOK) до FJD
$0,1242783
1 LOOK (LOOK) до GNF
Fr467,8074
1 LOOK (LOOK) до GTQ
Q0,4146228
1 LOOK (LOOK) до GYD
$11,3223501
1 LOOK (LOOK) до ISK
kr6,62094

Ресурс LOOK

Щоб дізнатися більше про LOOK, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтLOOK
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про LOOK

Скільки сьогодні коштує LOOK (LOOK)?
Актуальна ціна LOOK у USD становить 0,05427 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LOOK до USD?
Поточна ціна LOOK до USD — $ 0,05427. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LOOK?
Ринкова капіталізація LOOK — $ 50,06M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LOOK?
Циркуляційна пропозиція LOOK — 922,38M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LOOK?
LOOK досяг історичної максимальної ціни у 0,1328680034498692 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LOOK?
Історична мінімальна ціна LOOK становила 0,000165344904285249 USD.
Який обсяг торгівлі LOOK?
Актуальний обсяг торгівлі LOOK за 24 години — $ 158,42K USD.
Чи підніметься ціна LOOK цього року?
LOOK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LOOK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LOOK (LOOK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор LOOK до USD

Сума

LOOK
LOOK
USD
USD

1 LOOK = 0,05427 USD

Торгувати LOOK

LOOK/USDT
$0,05428
$0,05428$0,05428
+4,16%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --