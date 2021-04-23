Токеноміка KuCoin Token (KCS) Дізнайтеся ключову інформацію про KuCoin Token (KCS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KuCoin Token (KCS) Токен KuCoin (KCS) - це рідний токен KuCoin, який був запущений у 2017 році як токен для розподілу прибутку, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від біржі. Він був випущений як токен ERC-20, що працює в мережі Ethereum. Офіційний вебсайт: https://www.kucoin.com/ Whitepaper: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.kcc.io Купити KCS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KuCoin Token (KCS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KuCoin Token (KCS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 127,47M $ 127,47M $ 127,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,20B $ 2,20B $ 2,20B Історичний максимум: $ 32,89 $ 32,89 $ 32,89 Історичний мінімум: $ 0,336503927826 $ 0,336503927826 $ 0,336503927826 Поточна ціна: $ 10,9981 $ 10,9981 $ 10,9981 Дізнайтеся більше про ціну KuCoin Token (KCS)

Токеноміка KuCoin Token (KCS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KuCoin Token (KCS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KCS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KCS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KCS, досліджуйте ціну токена KCS в реальному часі!

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