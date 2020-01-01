Токеноміка Index Cooperative (INDEX) Дізнайтеся ключову інформацію про Index Cooperative (INDEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Index Cooperative (INDEX) Index Cooperative DAO створює безпечні, доступні та прості у використанні ончейн продукти, які допомагають всім, від роздрібних користувачів до установ, отримати доступ до найважливіших тем і стратегій в криптовалюті. Офіційний вебсайт: https://www.indexcoop.com/ Whitepaper: https://docs.indexcoop.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab Купити INDEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Index Cooperative (INDEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Index Cooperative (INDEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 10,65M $ 10,65M $ 10,65M Історичний максимум: $ 7,499 $ 7,499 $ 7,499 Історичний мінімум: $ 0,7946144184895987 $ 0,7946144184895987 $ 0,7946144184895987 Поточна ціна: $ 1,065 $ 1,065 $ 1,065 Дізнайтеся більше про ціну Index Cooperative (INDEX)

Токеноміка Index Cooperative (INDEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Index Cooperative (INDEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INDEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INDEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INDEX, досліджуйте ціну токена INDEX в реальному часі!

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