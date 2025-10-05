Актуальна ціна WorldAssets сьогодні становить 0.7001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WorldAssets сьогодні становить 0.7001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INC на MEXC вже зараз.

Докладніше про INC

Інформація про ціну INC

Whitepaper INC

Офіційний вебсайт INC

Токеноміка INC

Прогноз ціни INC

Історія INC

Посібник з купівлі INC

Конвертація INC у фіатну валюту

Спот INC

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип WorldAssets

Курс WorldAssets (INC)

Актуальна ціна 1 INC до USD:

$0,7001
$0,7001$0,7001
+22,75%1D
USD
Графік ціни WorldAssets (INC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:45:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни WorldAssets (INC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,5552
$ 0,5552$ 0,5552
Мін. за 24 год
$ 0,98
$ 0,98$ 0,98
Макс. за 24 год

$ 0,5552
$ 0,5552$ 0,5552

$ 0,98
$ 0,98$ 0,98

--
----

--
----

+0,32%

+22,75%

+600,10%

+600,10%

Актуальна ціна WorldAssets (INC) становить $ 0,7001. За останні 24 години INC торгувався між мінімумом у $ 0,5552 і максимумом у $ 0,98, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INC становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то INC змінився на +0,32% за останню годину, +22,75% за 24 години та на +600,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WorldAssets (INC)

--
----

$ 41,31K
$ 41,31K$ 41,31K

$ 210,03M
$ 210,03M$ 210,03M

--
----

300 000 000
300 000 000 300 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація WorldAssets — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41,31K. Циркуляційна пропозиція INC — --, зі загальною пропозицією 300000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,03M.

Історія ціни WorldAssets (INC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на WorldAssets за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,129754+22,75%
30 днів$ +0,6001+600,10%
60 днів$ +0,6001+600,10%
90 днів$ +0,6001+600,10%
Зміна ціни WorldAssets сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни INC на $ +0,129754 (+22,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни WorldAssets за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,6001 (+600,10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни WorldAssets за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник INC змінився на $ +0,6001 (+600,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни WorldAssets за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,6001 (+600,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для WorldAssets (INC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни WorldAssets зараз.

Що таке WorldAssets (INC)

Платформа WORLDASSETS (WAT Protocol) — це інноваційна платформа фінансових послуг для токенізації активів реального світу (RWA). За допомогою протоколу WAT платформа інтегрує фізичні активи ончейн, модель подвійного токена (токен власності активів + токен дохідності активів), RWAFi (RWA + DeFi), ліквідність AMM, комітет з активів POS-DAO, відповідність активів та повний механізм виходу з токенізації для досягнення справжньої реалізації RWA.

Проєкт WorldAssets доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями WorldAssets. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу INC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про WorldAssets у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі WorldAssets безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни WorldAssets (USD)

Скільки коштуватиме WorldAssets (INC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WorldAssets (INC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WorldAssets.

Перегляньте прогноз ціни WorldAssets вже зараз!

Токеноміка WorldAssets (INC)

Розуміння токеноміки WorldAssets (INC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена INC зараз!

Як купити WorldAssets (INC)

Шукаєте як купити WorldAssets? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати WorldAssets на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

INC до місцевих валют

1 WorldAssets (INC) до VND
18 423,1315
1 WorldAssets (INC) до AUD
A$1,057151
1 WorldAssets (INC) до GBP
0,518074
1 WorldAssets (INC) до EUR
0,595085
1 WorldAssets (INC) до USD
$0,7001
1 WorldAssets (INC) до MYR
RM2,94042
1 WorldAssets (INC) до TRY
29,159165
1 WorldAssets (INC) до JPY
¥102,9147
1 WorldAssets (INC) до ARS
ARS$997,29245
1 WorldAssets (INC) до RUB
57,555221
1 WorldAssets (INC) до INR
62,119873
1 WorldAssets (INC) до IDR
Rp11 668,328666
1 WorldAssets (INC) до KRW
986,055845
1 WorldAssets (INC) до PHP
40,53579
1 WorldAssets (INC) до EGP
￡E.33,415773
1 WorldAssets (INC) до BRL
R$3,731533
1 WorldAssets (INC) до CAD
C$0,973139
1 WorldAssets (INC) до BDT
85,167165
1 WorldAssets (INC) до NGN
1 025,030412
1 WorldAssets (INC) до COP
$2 724,124105
1 WorldAssets (INC) до ZAR
R.12,055722
1 WorldAssets (INC) до UAH
28,872124
1 WorldAssets (INC) до TZS
T.Sh.1 720,1457
1 WorldAssets (INC) до VES
Bs127,4182
1 WorldAssets (INC) до CLP
$675,5965
1 WorldAssets (INC) до PKR
Rs196,931129
1 WorldAssets (INC) до KZT
383,192734
1 WorldAssets (INC) до THB
฿22,641234
1 WorldAssets (INC) до TWD
NT$21,276039
1 WorldAssets (INC) до AED
د.إ2,569367
1 WorldAssets (INC) до CHF
Fr0,553079
1 WorldAssets (INC) до HKD
HK$5,446778
1 WorldAssets (INC) до AMD
֏268,236314
1 WorldAssets (INC) до MAD
.د.م6,363909
1 WorldAssets (INC) до MXN
$12,874839
1 WorldAssets (INC) до SAR
ريال2,618374
1 WorldAssets (INC) до ETB
Br101,577509
1 WorldAssets (INC) до KES
KSh90,410914
1 WorldAssets (INC) до JOD
د.أ0,4963709
1 WorldAssets (INC) до PLN
2,534362
1 WorldAssets (INC) до RON
лв3,031433
1 WorldAssets (INC) до SEK
kr6,559937
1 WorldAssets (INC) до BGN
лв1,162166
1 WorldAssets (INC) до HUF
Ft231,509068
1 WorldAssets (INC) до CZK
14,464066
1 WorldAssets (INC) до KWD
د.ك0,2135305
1 WorldAssets (INC) до ILS
2,31033
1 WorldAssets (INC) до BOB
Bs4,83069
1 WorldAssets (INC) до AZN
1,19017
1 WorldAssets (INC) до TJS
SM6,517931
1 WorldAssets (INC) до GEL
1,904272
1 WorldAssets (INC) до AOA
Kz641,704659
1 WorldAssets (INC) до BHD
.د.ب0,2632376
1 WorldAssets (INC) до BMD
$0,7001
1 WorldAssets (INC) до DKK
kr4,452636
1 WorldAssets (INC) до HNL
L18,307615
1 WorldAssets (INC) до MUR
31,721531
1 WorldAssets (INC) до NAD
$12,062723
1 WorldAssets (INC) до NOK
kr6,965995
1 WorldAssets (INC) до NZD
$1,197171
1 WorldAssets (INC) до PAB
B/.0,7001
1 WorldAssets (INC) до PGK
K2,975425
1 WorldAssets (INC) до QAR
ر.ق2,548364
1 WorldAssets (INC) до RSD
дин.69,848977
1 WorldAssets (INC) до UZS
soʻm8 434,937819
1 WorldAssets (INC) до ALL
L57,681239
1 WorldAssets (INC) до ANG
ƒ1,253179
1 WorldAssets (INC) до AWG
ƒ1,26018
1 WorldAssets (INC) до BBD
$1,4002
1 WorldAssets (INC) до BAM
KM1,162166
1 WorldAssets (INC) до BIF
Fr2 058,9941
1 WorldAssets (INC) до BND
$0,896128
1 WorldAssets (INC) до BSD
$0,7001
1 WorldAssets (INC) до JMD
$112,408056
1 WorldAssets (INC) до KHR
2 811,643606
1 WorldAssets (INC) до KMF
Fr293,3419
1 WorldAssets (INC) до LAK
15 219,564913
1 WorldAssets (INC) до LKR
Rs211,696238
1 WorldAssets (INC) до MDL
L11,719674
1 WorldAssets (INC) до MGA
Ar3 125,442428
1 WorldAssets (INC) до MOP
P5,607801
1 WorldAssets (INC) до MVR
10,71153
1 WorldAssets (INC) до MWK
MK1 215,450611
1 WorldAssets (INC) до MZN
MT44,73639
1 WorldAssets (INC) до NPR
Rs99,55422
1 WorldAssets (INC) до PYG
4 930,1042
1 WorldAssets (INC) до RWF
Fr1 013,0447
1 WorldAssets (INC) до SBD
$5,768824
1 WorldAssets (INC) до SCR
10,235462
1 WorldAssets (INC) до SRD
$26,67381
1 WorldAssets (INC) до SVC
$6,118874
1 WorldAssets (INC) до SZL
L12,055722
1 WorldAssets (INC) до TMT
m2,45035
1 WorldAssets (INC) до TND
د.ت2,0386912
1 WorldAssets (INC) до TTD
$4,739677
1 WorldAssets (INC) до UGX
Sh2 422,346
1 WorldAssets (INC) до XAF
Fr390,6558
1 WorldAssets (INC) до XCD
$1,89027
1 WorldAssets (INC) до XOF
Fr390,6558
1 WorldAssets (INC) до XPF
Fr70,7101
1 WorldAssets (INC) до BWP
P9,297328
1 WorldAssets (INC) до BZD
$1,407201
1 WorldAssets (INC) до CVE
$65,746391
1 WorldAssets (INC) до DJF
Fr124,6178
1 WorldAssets (INC) до DOP
$43,82626
1 WorldAssets (INC) до DZD
د.ج90,648948
1 WorldAssets (INC) до FJD
$1,575225
1 WorldAssets (INC) до GNF
Fr6 087,3695
1 WorldAssets (INC) до GTQ
Q5,362766
1 WorldAssets (INC) до GYD
$146,397911
1 WorldAssets (INC) до ISK
kr84,012

Ресурс WorldAssets

Щоб дізнатися більше про WorldAssets, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтWorldAssets
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про WorldAssets

Скільки сьогодні коштує WorldAssets (INC)?
Актуальна ціна INC у USD становить 0,7001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна INC до USD?
Поточна ціна INC до USD — $ 0,7001. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WorldAssets?
Ринкова капіталізація INC — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція INC?
Циркуляційна пропозиція INC — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) INC?
INC досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) INC?
Історична мінімальна ціна INC становила -- USD.
Який обсяг торгівлі INC?
Актуальний обсяг торгівлі INC за 24 години — $ 41,31K USD.
Чи підніметься ціна INC цього року?
INC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни INC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:45:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WorldAssets (INC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Головні новини

Вартості маржинальних ф’ючерсів MEXC: можливості та виклики отримання подвійного доходу від торгівлі

October 3, 2025

Розумна торгівля, нульові комісії: як AI-підтримувані ордери MEXC змінюють гру

October 3, 2025

GameFi 2.0: Чому токенна економіка вирішить майбутнє блокчейн-ігор

October 3, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор INC до USD

Сума

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0,7 USD

Торгувати INC

INC/USDT
$0,7001
$0,7001$0,7001
+22,54%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --