Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Поточна ціна FWC Token (FWC)
Поточна ціна FWC Token (FWC) сьогодні становить 0.00000000001105 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FWC у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку FWC Token:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 813.57 USD
- Зміна ціни FWC Token протягом дня – 0.00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD
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Відстежуйте зміни ціни на FWC Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|0.00%
|30 днів
|$ -0.00000000000022
|-1.96%
|60 днів
|$ -0.00000000000032
|-2.82%
|90 днів
|$ -0.0000000000013
|-10.53%
Ознайомтеся з останніми даними про ціну FWC Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.
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Сума
1 FWC = 0.00000000001105 USD