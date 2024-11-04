Що таке Fantom ( FTM)

Fantom is a distributed ledger technology stack. At its foundation, it is a DAG-based distributed ledger incorporating new methods of scalability, combined with a high-performance virtual machine and safe, secure smart contract execution.

Проєкт Fantom доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fantom. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу FTM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Fantom у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fantom безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fantom

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Fantom, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FTM? Скільки вона буде коштувати у 2025, 2026, 2027, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Fantom.

Історія ціни Fantom

Відстеження траєкторії ціни FTM надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FTM. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Fantom.

Як купити Fantom(FTM)

Шукаєте як купити Fantom? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fantom на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Ресурс Fantom

Щоб дізнатися більше про Fantom, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Fantom Is FTM a good project? Yes, FTM is a good project with a lot of room for growth. However, investing in FTM is more suited for users who are crypto-savvy. What is FTM used for? FTM is the primary token in the Fantom network. It is essential for protecting the network, simplifying governance processes, acting as a medium of exchange for payments, and covering transaction costs. Why is Fantom better than Ethereum? Fantom offers certain advantages over Ethereum. It is designed for scalability, with faster transaction processing and higher throughput. Additionally, it prioritizes interoperability, allowing seamless integration with other blockchain networks. Why is Fantom so popular? Fantom is popular as it efficiently addresses the scalability difficulties encountered in traditional blockchains by adopting its Lachesis high-speed consensus process. What is FTM based on? Is FTM an ERC20 token? FTM is not based on the Ethereum network. FTM operates on the Fantom Opera blockchain, an independent and separate blockchain platform. It uses its own consensus mechanism, Lachesis Protocol, to achieve fast transaction speeds and high scalability. FTM token price prediction Fantom (FTM) is expected to trade in the $1.21 to $2.29 band by 2030, according to market analysts. Will Fantom reach $10 dollars? FTM reaching $10 is possible. However, it will be a long journey. It will need to increase its value by 45x in order to achieve $10. What will Fantom be worth in 2025? Experts predict that FTM will reach an average of $0.85 in 2023. What will Fantom be worth in 2023? Experts predict that FTM will reach an average of $0.37 in 2023. Can FTM hit $50? There is a possibility for FTM to hit $50. Analysts forecast that the token will reach $50 around 2028 with the current market trend. Where to buy FTM token? Fortunately, you can buy FTM on MEXC centralized exchange. The process is quick, secure, and easy. Does Fantom have a future? As the acceptability of cryptocurrencies grows, Fantom has huge potential in the next years.

Головні новини

Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!

Unlock the Full Potential of MX Tokens Now Unlock the full potential of crypto trading with MX Tokens on MEXC. Enjoy 50% off trading fees, daily airdrops, up to 70% referral commissions, and seamless small token conversion. Maximize your trading experience today!

Посібники MEXC

Liquidity Analysis: Which CEX is the Liquidity Leader? MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!