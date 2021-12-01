Токеноміка Ctomorrow Platform (CTP) Дізнайтеся ключову інформацію про Ctomorrow Platform (CTP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ctomorrow Platform (CTP) Фабрика смарт-даних CTomorrow, де сканування шкіри за допомогою штучного інтелекту поєднується з персоналізованими косметичними рішеннями та отриманням винагород за допомогою нашої системи S2E (Сканувати, щоб заробляти), різновиду M2E (Рухатися, щоб заробляти). Приєднуйтесь до нас, щоб зробити революцію в догляді за шкірою за допомогою точності штучного інтелекту та інтегрованих винагород $CTP. Відкрийте для себе майбутнє за допомогою фабрики смарт-даних CTomorrow, де кожне сканування наближає вас до кращої шкіри. Офіційний вебсайт: https://ctomorrow.io Whitepaper: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Купити CTP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ctomorrow Platform (CTP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ctomorrow Platform (CTP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,15M $ 3,15M $ 3,15M Загальна пропозиція: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,63B $ 1,63B $ 1,63B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,36M $ 17,36M $ 17,36M Історичний максимум: $ 0,0117 $ 0,0117 $ 0,0117 Історичний мінімум: $ 0,000632357997106018 $ 0,000632357997106018 $ 0,000632357997106018 Поточна ціна: $ 0,001929 $ 0,001929 $ 0,001929 Дізнайтеся більше про ціну Ctomorrow Platform (CTP)

Токеноміка Ctomorrow Platform (CTP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ctomorrow Platform (CTP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTP, досліджуйте ціну токена CTP в реальному часі!

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