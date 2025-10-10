Bitsolara — це Web3-платформа на базі Telegram, що працює на блокчейні TON з інфраструктурою токенів на Solana. Bitsolara розроблена для безпосереднього надання послуг з децентралізованих фінансів та функцій GameFi користувачам Telegram. Вона поєднує соціальну інтерактивність з безперебійним Web3-досвідом. Платформа включає мінізастосунки, квести та механізми стейкінгу для підвищення залученості користувачів та корисності токенів. Зосереджуючись на зручному для користувача початку роботи та можливостях гейміфікованого заробітку, Bitsolara переосмислює взаємодію спільнот з DeFi у звичному середовищі обміну повідомленнями.

