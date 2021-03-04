Токеноміка Big Data Protocol (BDP) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Data Protocol (BDP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Data Protocol (BDP) Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Офіційний вебсайт: https://bigdataprotocol.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e Купити BDP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Data Protocol (BDP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Data Protocol (BDP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Загальна пропозиція: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Циркуляційна пропозиція: $ 52,86M $ 52,86M $ 52,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,44M $ 3,44M $ 3,44M Історичний максимум: $ 18,033 $ 18,033 $ 18,033 Історичний мінімум: $ 0,01474429158777362 $ 0,01474429158777362 $ 0,01474429158777362 Поточна ціна: $ 0,04301 $ 0,04301 $ 0,04301 Дізнайтеся більше про ціну Big Data Protocol (BDP)

Токеноміка Big Data Protocol (BDP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Data Protocol (BDP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BDP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BDP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BDP, досліджуйте ціну токена BDP в реальному часі!

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