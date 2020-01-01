Токеноміка BSquared Network (B2) Дізнайтеся ключову інформацію про BSquared Network (B2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BSquared Network (B2) B² Network – це модульне рішення для масштабування Bitcoin. Воно включає в себе B² Rollup (перший Bitcoin-роллап, заснований на верифікації з використанням доказів з нульовим розголошенням), B² Hub (перший шар доступності даних для Bitcoin, що забезпечує остаточність в мережі Bitcoin) і MiningSquared (перший пул для майнінгу Bitcoin, який пропонує продукти для прибутковості у BTC з автоматичною підпискою). Офіційний вебсайт: https://www.bsquared.network/ Whitepaper: https://docs.bsquared.network/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Купити B2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BSquared Network (B2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BSquared Network (B2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,99M $ 19,99M $ 19,99M Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 46,90M $ 46,90M $ 46,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 89,50M $ 89,50M $ 89,50M Історичний максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Історичний мінімум: $ 0,3168599590333596 $ 0,3168599590333596 $ 0,3168599590333596 Поточна ціна: $ 0,4262 $ 0,4262 $ 0,4262 Дізнайтеся більше про ціну BSquared Network (B2)

Токеноміка BSquared Network (B2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BSquared Network (B2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів B2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів B2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку B2, досліджуйте ціну токена B2 в реальному часі!

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