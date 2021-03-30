Токеноміка Axie Infinity (AXS) Дізнайтеся ключову інформацію про Axie Infinity (AXS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Axie Infinity (AXS) Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Офіційний вебсайт: https://axieinfinity.com/ Whitepaper: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Купити AXS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Axie Infinity (AXS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Axie Infinity (AXS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 354,14M $ 354,14M $ 354,14M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 165,33M $ 165,33M $ 165,33M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 165,523 $ 165,523 $ 165,523 Історичний мінімум: $ 0,12343134 $ 0,12343134 $ 0,12343134 Поточна ціна: $ 2,142 $ 2,142 $ 2,142 Дізнайтеся більше про ціну Axie Infinity (AXS)

Токеноміка Axie Infinity (AXS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Axie Infinity (AXS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AXS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AXS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AXS, досліджуйте ціну токена AXS в реальному часі!

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