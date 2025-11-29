Aster — це децентралізована біржа нового покоління, створена для всіх. Після злиття Astherus з APX Finance наприкінці 2024 року ця нова ідентичність є більше, ніж просто зміною назви. Ми революціонізуємо спосіб, у який люди торгують безстроковими контрактами та використовують активи в децентралізованому світі.