Сьогоднішня ціна Deepbook AI

Поточна ціна Deepbook AI (ADB) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ADB до UAH становить -- за ADB.

Deepbook AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ADB. Протягом останніх 24 годин ADB торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ADB змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Deepbook AI (ADB)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація Deepbook AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ADB — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.